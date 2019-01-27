Алексей Железняков: «Идет массированная атака на группу Тутберидзе. В СМИ тролли работают, множество дряни в комментариях»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков обратился с заявлением к поклонникам фигурного катания.

«Друзья, идет массированная атака на группу Тутберидзе и в том числе на меня!

Появляется множество фальшивых аккаунтов во всех соцсетях, ночью даже взломали страницу , где от ее имени сообщили о ее уходе.

В СМИ так же тролли работают по полной, пишется множество гадостей и дряни в комментариях под статьями, зачастую полная лживая информация.

Есть даже один недоблогер, которая уже давно пробила дно, беспочвенно и без доказательств сыпятся обвинения в наркомании, педофилии и прочей грязи, думаю что у дамы совсем все плохо с психиатрией, приводятся не факты, а придуманные лживые аргументы.

Друзья, все кто со мной работал и меня знает, родители ученики, когда нарываетесь на такую грязь, проходите мимо или кидайте жалобы, чтобы такие аккаунты блокировали раз и навсегда.

Нам нужна сейчас ваша поддержка!» – написал Железняков.