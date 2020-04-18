Минздрав Италии: Серию А снова остановят, если кто-то заразится коронавирусом после возобновления групповых занятий

Заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Дзампа заявила, что чемпионат Италии после возможного возобновления может быть приостановлен, если любой человек в одном из клубов заразится коронавирусом после возобновления групповых тренировок.

«Без сомнений, если кто-либо в клубе сдаст положительный тест, все будет остановлено. Все отправятся на автоматический карантин, сезон будет приостановлен.

Если вы не остановитесь сами, вас остановит вирус. Любить футбол – значит заботиться о тех, кто работает в этой сфере.

Единственная причина, по которой мы вообще говорим о возобновлении Серии А, – это экономический фактор», – заявила Дзампа в эфире Radio Kiss Kiss.

Планируется, что групповые тренировки в Италии будут возобновлены с 18 мая.

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