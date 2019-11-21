«Матч ТВ» продолжит показывать еврокубки до 2024 года. Контракт с УЕФА продлен

«Матч ТВ» продолжит показывать матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Контракт с УЕФА продлен до конца сезона-2023/24.

Также в новый пакет вошли права на трансляцию третьего еврокубка – Лиги конференций, который планируют запустить с сезона-2021/22, а также Юношеской лиги УЕФА.

«Мы вместе с нашими многочисленными зрителями, любителями футбола всех возрастов, рады, что «Матч ТВ» продолжит показывать главные матчи турниров под эгидой УЕФА до конца сезона-2023/24.

За годы сотрудничества мы стали надежным партнером УЕФА, благодаря чему наши зрители могут наслаждаться самым красивым, ярким, фантастическим футбольным зрелищем.

Новое соглашение не только подтверждение доверительных отношений между холдингом и УЕФА, но и возможность вывести их на новый уровень.

Мы продолжим показывать еврокубки максимально широкой аудитории в России, мы в этом заинтересованы и задействуем для этого все свои ресурсы», – сказал гендиректор холдинга «Газпром-Медиа» Александр Жаров.

Ранее сообщалось, что за права на пока еврокубков в России поборются также «Яндекс» и Rambler Group.

В России новый рынок спортивного ТВ – мы собрали путеводитель. Где смотреть футбол, хоккей, баскетбол и многое другое?

УЕФА через сезон запускает третий еврокубок. Российских команд там будет больше, чем в Лиге Европы