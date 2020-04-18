«Юве» отпустит Пьянича в «Барсу» только в обмен на Артура. Бразилец не хочет уходить (Mundo Deportivo)

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«Барселона» хочет включить полузащитника Артура в трансфер хавбека «Ювентуса» Миралема Пьянича.

Как сообщает Mundo Deportivo, Артур не хочет уходить из «Барсы», потому что намерен добиться успеха в каталонском клубе.

Он отказывается от предложений о трансфере в любой другой клуб. Кроме того, бразилец не хочет потерять в зарплате.

Позиция игрока является большой проблемой для «Барселоны», потому что «Ювентус» готов обменять Пьянича только при условии, что в сделку войдет Артур.

Ранее сообщалось, что Пьянич согласовал 4-летний контракт с «Барселоной». Ради трансфера в каталонский клуб он отказал «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

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