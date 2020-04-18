«Юве» отпустит Пьянича в «Барсу» только в обмен на Артура. Бразилец не хочет уходить (Mundo Deportivo)

«Барселона» хочет включить полузащитника Артура в трансфер хавбека «Ювентуса» Миралема Пьянича.
Как сообщает Mundo Deportivo, Артур не хочет уходить из «Барсы», потому что намерен добиться успеха в каталонском клубе.
Он отказывается от предложений о трансфере в любой другой клуб. Кроме того, бразилец не хочет потерять в зарплате.
Позиция игрока является большой проблемой для «Барселоны», потому что «Ювентус» готов обменять Пьянича только при условии, что в сделку войдет Артур.
Ранее сообщалось, что Пьянич согласовал 4-летний контракт с «Барселоной». Ради трансфера в каталонский клуб он отказал «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».