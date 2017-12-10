Международный легкоатлетический сезон пройдет с августа по октябрь. «Бриллиантовая лига» стартует 14 августа в Монако

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) опубликовала обновленный календарь летнего сезона-2020.
В связи с пандемией коронавируса большинство соревнований были перенесены, часть – полностью отменены. Международный сезон начнется в середине августа и завершится в октябре.
Розыгрыш Continental Tour Gold стартует в финском Турку 11 августа, первый этап «Бриллиантовой лиги» запланирован в Монако 14 августа. Из главных стартов в календаре остался только чемпионат мира по полумарафону, который пройдет в Польше в октябре.
Из-за неопределенности, вызванной пандемией коронавируса, организаторы «Бриллиантовой лиги» сообщили, что все этапы будут отдельными соревнованиями, очки за выступление на турнире присуждаться не будут. Таким образом, победителей в общем зачете лиги в этом сезоне также не будет. Финал в Цюрихе не состоится.
Календарь «Бриллиантовой лиги-2020»
14 августа – Монако
16 августа – Гейтсхед, Великобритания
23 августа – Стокгольм, Швеция
2 сентября – Лозанна, Швейцария
4 сентября – Брюссель, Бельгия
6 сентября – Париж, Франция
17 сентября – Рим/Неаполь, Италия
19 сентября – Шанхай, Китай
4 октября – Юджин, США
9 октября – Доха, Катар
17 октября – второй этап в Китае