Международный легкоатлетический сезон пройдет с августа по октябрь. «Бриллиантовая лига» стартует 14 августа в Монако

Международная ассоциация легкоатлетических федераций ( ) опубликовала обновленный календарь летнего сезона-2020.

В связи с пандемией коронавируса большинство соревнований были перенесены, часть – полностью отменены. Международный сезон начнется в середине августа и завершится в октябре.

Розыгрыш Continental Tour Gold стартует в финском Турку 11 августа, первый этап запланирован в Монако 14 августа. Из главных стартов в календаре остался только чемпионат мира по полумарафону, который пройдет в Польше в октябре.

Из-за неопределенности, вызванной пандемией коронавируса, организаторы «Бриллиантовой лиги» сообщили, что все этапы будут отдельными соревнованиями, очки за выступление на турнире присуждаться не будут. Таким образом, победителей в общем зачете лиги в этом сезоне также не будет. Финал в Цюрихе не состоится.

Календарь «Бриллиантовой лиги-2020»

14 августа – Монако

16 августа – Гейтсхед, Великобритания

23 августа – Стокгольм, Швеция

2 сентября – Лозанна, Швейцария

4 сентября – Брюссель, Бельгия

6 сентября – Париж, Франция

17 сентября – Рим/Неаполь, Италия

19 сентября – Шанхай, Китай

4 октября – Юджин, США

9 октября – Доха, Катар

17 октября – второй этап в Китае