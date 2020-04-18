Рангник требует у «Милана» контракт на 5 лет, 75-80 млн евро на трансферы и средний возраст команды – 22 года

Стали известны требования в случае назначения на пост главного тренера .

Как сообщает Milan Live со ссылкой на La Repubblica, Рангник выдвинул несколько основных требований.

Во-первых, он хочет получить 5-летний контракт с широкими полномочиями.

Во-вторых, специалист намерен потратить 140 млн евро на перестройку системы «Милана» и планирует привести в клуб 18-20 своих людей.

В-третьих, Рангник хочет, чтобы «Милан» выделил 75-80 млн евро на трансферы.

Кроме того, Рангник намерен ставить «Милану» современный футбол и планирует использовать новейшие тактические схемы. Специалист полагает, что средний возраст команды должен составлять 22 года.

Отмечается, что Рангник еще не согласился возглавить «Милан». Клуб также рассматривает альтернативные варианты – в частности, экс-тренера «Арсенала» и «ПСЖ» и экс-тренера «Валенсии» Марселино.