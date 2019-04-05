Доля госкомпаний в бюджетах клубов КХЛ снизилась до 52%. Самые окупаемые – «Йокерит» и «Автомобилист»

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о ситуации с финансированием клубов за счет средств бюджетов и госкомпаний.

– Снижают ли клубы процент бюджетного финансирования?

– Я назову предварительные цифры, так как окончательные финансовые итоги мы, повторюсь, подводим в сентябре.

В минувшем сезоне доля финансирования клубов из бюджетов составляла 7%. Эта цифра сопоставима с той, что была в позапрошлом чемпионате.

Гораздо более существенную долю составляют средства госкомпаний - 52%. По итогам сезона-2019/20, в сравнении с предыдущим, эта цифра уменьшилась на 5%.

Более существенного снижения этого показателя мы ожидаем после внедрения жесткого потолка зарплат в 900 миллионов рублей.

– Какой клуб КХЛ имеет наибольший процент окупаемости?

– В прошлом сезоне наибольшей окупаемости достигли (27%) и (21%). Мы внимательно следим за этими показателями.

В стратегии записано, что к сезону-2023/24 коммерческие доходы всех клубов должны составлять 20-25% от бюджета, – заявил Морозов.