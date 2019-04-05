Артемий Панарин: «Как людям жить, если карантин продлят? Многие останутся без работы»

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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мыслями по поводу экономической ситуации из-за коронавируса.

– Поделитесь своим любительским мнением, куда мы катимся в экономике, в какой коллапс? Чего ждать людям?

– Конечно, я не экономист и дельные советы вряд ли могу дать. Но мне больше жалко людей. Многие останутся без работы.

Кто-то даже не понимает, что потеряет работу. Такие люди поначалу ходили, хихикали и думали, что им просто в компании дали отпуск. А в итоге они будут сокращены.

Если карантин и дальше будет продлеваться, как людям жить? Я вообще не представляю. Лично мне карантин дается легко, потому что у меня есть запас прочности.

Могу спокойно не работать, заказывать себе продукты на дом. А что будет с теми, кто безо всякого карантина жили от зарплаты до зарплаты? Как им сидеть дома? Это печально, – сказал Панарин.

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