Менеджер Хабиба: «Абдулманап – босс. Если он проснется и скажет нам драться с Конором, то мы будем драться»

Менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что если отец бойца – Абдулманап – решит дать Конор Макгрегор реванш, то так и произойдет.

«Хабиб всегда будет честен с соперниками. Хабиб никогда не перешагнет претендента номер один ради денежного боя.

Обещаю, если вы – первый в рейтинге, то Нурмагомедов даст вам шанс. Но реванш с Конором имеет смысл в финансовом плане. За него Хабиб может заработать 50 миллионов долларов.

Я не босс, Хабиб не босс, босс – отец Хабиба. То, что хочет Абдулманап – должно произойти. Если он проснется утром и скажет: «Парни, мы деремся с Конором», то мы подеремся с Конором», – сказал Абдель-Азиз.

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