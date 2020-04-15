Глава медкомитета ФИФА призвал не играть в футбол до конца августа: «Это не вопрос денег, это вопрос жизни и смерти»

Председатель медицинского комитета ФИФА Мишель д’Уг поддержал идею досрочного завершения сезона в чемпионатах по всему миру.

«Мы все зависим от решений, принимаемых правительствами разных стран. Это очень просто. Футбол внезапно стал не самым важным в жизни. Буду очень рад, если сможем начать следующий сезон и прекратить до него любые матчи.

Если сезон-2020/21 начнется в конце августа или в начале сентября, я буду счастлив. Тогда все могли бы избежать второй волны коронавируса, которая возможна. Сейчас всем надо быть осторожными. Я слышал, многие страны думают о том, чтобы снова играть, со зрителями или без. За свою длительную карьеру я видел множество ситуаций, когда искали баланс между экономикой и здоровьем. Обычно экономика побеждала, касалось ли это синдрома смены часовых поясов, игры в футбол на высоте или чрезвычайных ситуаций, например, загрязнения окружающей среды.

Если когда-то медицинские доводы превалируют над экономикой, то это происходит сейчас. Это не вопрос денег, это вопрос жизни и смерти. Все просто.

Что касается футбола, думаю, что очень опасно организовывать матчи со зрителями, потому что вместе собираются сотни или тысячи людей на ограниченном пространстве, не будет соблюдаться дистанция в 1,5 метра, что является правилом в Бельгии в настоящее время и во многих странах. Игроков на поле нельзя попросить держаться друг от друга на расстоянии 1,5 метра.

На поле будет контакт между игроками, команды находятся рядом друг с другом в раздевалке и в душевых кабинах. У каждого игрока не может быть своей раздевалки. Я уверен, что фанаты будут собираться группами, где бы они ни находились.

Я бы попросил всех быть очень осторожными, прежде чем принять решение о возобновлении футбольных матчей. Не могу сказать, когда это станет возможным, потому что никто не знает, как вирус проявит себя в ближайшие месяцы.

Я очень рад услышать от Джанни Инфантино, что здоровье превыше всего. Думаю, это единственно правильное отношение, я его поддерживаю», – заявил д’Уг.