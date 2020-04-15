В Испании разрешили тренировки с 4 мая. Ла Лига начнет с индивидуальных занятий, на 5 или 12 июня запланированы матчи без зрителей

Премьер-министр Испании Педро Санчес во время обращения по поводу борьбы с коронавирусом сообщил, что с 4 мая профессиональные спортсмены могут возвращаться к тренировкам.

«Профессиональные спортсмены смогут тренироваться индивидуально с 4 мая. В спортивной сфере предусматривается открытие тренировочных центров с усиленными мерами гигиены и защиты и, если возможно, сменами», – заявил Санчес.

Высший совет по спорту Испании направил министерству здравоохранения план по возобновлению матчей Ла Лиги.

Предполагается, что возобновление чемпионата будет разделено на четыре стадии.

Первая начнется 4 мая. С этого дня игрокам разрешат вернуться к индивидуальным тренировкам на клубных базах. Предварительно будет ограничен список тренеров и сотрудников, которые смогут находиться на базе.

С 18 мая, как планируется, футболисты смогут заниматься в небольших группах. На поле игроки будут разделены на группы по шесть человек, с 25 мая группы могут быть расширены до восьми.

Третья фаза стартует 1 июня. Ожидается, что эпидемиологическая ситуация позволит приступить к полноценным тренировкам в общей группе.

С 5 июня планируется возобновить матчи Ла Лиги без зрителей. В зависимости от того, как будут продвигаться тренировки, срок старта могут перенести на неделю – на 12 июня.