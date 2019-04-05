КХЛ распределит между клубами 453 млн рублей по итогам сезона-2019/20. Это рекорд

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о том, как на лигу повлияют финансовые проблемы, вызванные пандемией коронавируса.

– Понесла ли КХЛ финансовые потери из-за досрочного завершения сезона?

– Пострадали все сферы, спорт не исключение. Потери и у клубов, и у лиги, конечно, есть. Клубы лишились денег за билеты на несыгранные матчи плей-офф.

Что касается лиги, то основные риски мы видим в долгосрочных последствиях. Отголоски сложившейся ситуации, скорее всего, будут.

– Чернышенко не раз заявлял, что финансовое положение лиги стабильное. Как оцените его сейчас?

– Благодаря успешным результатам прошлых сезонов, усилиям менеджмента КХЛ в минувшем чемпионате и надежности наших партнеров могу сказать, что в этом году лига выполнит намеченные целевые финансовые показатели. О долгосрочной перспективе будем говорить отдельно и позже.

– Какой доход получила КХЛ по итогам минувшего чемпионата и какую сумму распределит между клубами? Готовы назвать бюджет КХЛ на текущий год?

– Окончательные финансовые итоги мы подводим в сентябре и утверждаем на совете директоров. В те же сроки смогу назвать и бюджет. Между клубами лига планирует распределить 453 млн рублей, – сообщил Морозов.

Отметим, что эта сумма является рекордной. КХЛ начала распределять деньги между клубами с сезона-2014/15 (114 млн). В прошлом сезоне было распределено 419 млн.