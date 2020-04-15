Генсек РФС о возобновлении РПЛ: «Единственный реалистичный вариант – 28 июня»

Теги премьер-лига Россия РФС Александр Алаев Матч ТВ Чемпионат.com коронавирус Футбол

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал о возможных сроках возобновления чемпионата России.

«Хочу передать слова благодарности сотрудникам здравоохранения. Трое суток мы без перерыва обсуждали все варианты. Надо понимать, что у нас есть ограничения. Конечно, мы хотим, чтобы футбол вернулся как можно быстрее.

Ключевая дата – 2 августа, когда мы должны закончить чемпионат и заявить участников еврокубков. Нам надо четыре, а лучше пять недель, чтобы доиграть этот сезон. Также надо вернуть легионеров. Единственный реалистичный вариант – 1 июня начнется тренировочный процесс, 28 июня – начнется сезон», – сказал Алаев в программе «Все на футбол» на телеканале «Матч ТВ».

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