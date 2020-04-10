В «Барсе» считают утопией трансфер Неймара. Реальнее переход Лаутаро (L’Esportiu)

Форвард Неймар, вероятно, не вернется в «Барселону» в летнее трансферное окно, сообщает L’Esportiu.

Предполагается, что после кризиса из-за пандемии коронавируса бюджет клуба будет значительно сокращен, как и уровень заработной платы в первой команде.

«Было бы нелогично подписывать игрока, который зарабатывает 30 миллионов евро за сезон. Очевидно, что клуб хотел бы пригласить Неймара, но мы должны быть реалистами. Его возвращение этим летом практически невозможно.

Скорее случится переход , нежели возвращение Неймара», – сообщил один из высокопоставленных менеджеров «Барселоны».

«Возвращение Неймара похоже на утопию, учитывая, что «Барсу» затронет финансовый кризис. И если состоится переход лишь одного игрока, ставка будет на Лаутаро», – сообщил другой источник из спортивного отдела клуба.

Бартомеу считает трансфер Неймара ключевым, но пока не придумал, как осуществить сделку