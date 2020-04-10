Эмблемы ЦСКА, «Реала», «Ливерпуля», «Барселоны», «МЮ» претендуют на звание лучшей по версии Marca

Испанское издание Marca запустило голосование, где читателям предлагается выбрать лучшую эмблему среди команд всего мира.
В предложенный список вошли логотипы 50 клубов, включая такие команды, как «Реал», «Ливерпуль», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Атлетико», «Интер», «Милан», «ПСЖ», «Боруссия» Дортмунд, «Бавария» и другие.
Из российских команд в список вошел лишь ЦСКА. Эмблема московского клуба на данный момент занимает 20-е место, набрав 819 голосов.
В предыдущем опросе победил «Палмейрас». Всех участников нынешнего рейтинга можно изучить здесь.