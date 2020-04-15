Абрамович, Роналду, Моуринью, Блаттер – в топ-30 самых ненавидимых людей футбола по версии FourFourTwo

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Сайт FourFourTwo составил рейтинг самых ненавидимых личностей в мировом футболе.

Первую строчку в списке занял бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер, вторую – главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, а третью – бывший вратарь сборной Германии Харальд Шумахер.

Отметим, что на 25-й строчке рейтинга расположился владелец «Челси» Роман Абрамович.

Топ-30 самых ненавидимых людей в футболе:

1. Йозеф Блаттер

2. Жозе Моуринью

3. Харальд Шумахер

4. Мишель Платини (экс-президент УЕФА)

5. Ричард Киз (английский комментатор)

6. Криштиану Роналду («Ювентус»)

7. Лучано Моджи (экс-гендиректор «Ювентуса»)

8. Эль-Хаджи Диуф (экс-игрок «Ливерпуля»)

9. Пит Винкельман (экс-владелец «Уимблдона)

10. Джон Терри (экс-игрок «Челси»)

11. Бернар Тапи (экс-президент «Марселя»)

12. Карл Ойстон (экс-владелец «Блэкпула»)

13. Диего Марадона (экс-игрок «Наполи»)

14. Джоуи Бартон (главный тренер «Флитвуда»)

15. Кен Бэйтс (экс-владелец «Челси» и «Лидса»)

16. Луис Суарес («Барселона»)

17. Майк Эшли (владелец «Ньюкасла»)

18. Диего Коста («Атлетико»)

19. Эшли Коул (экс-игрок «Челси»)

20. Паоло Ди Канио (экс-игрок «Ювентуса» и «Милана»)

21. Йон Андони Гойкоэчеа (экс-игрок «Атлетика»)

22. Грэм Сунесс (экс-игрок «Ливерпуля»)

23. Ричард Скадэмор (бывший исполнительный директор АПЛ)

24. Кевин Мускат (экс-игрок «Вулверхэмптона»)

25. Роман Абрамович (владелец «Челси»)

26. Деннис Уайз (экс-игрок «Челси»)

27. Сильвио Берлускони (экс-владелец «Милана»)

28. Джо Киннэйр (бывший спортдиректор «Ньюкасла»)

29. Майк Дин (английский арбитр)

30. Алекс Фергюсон (экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед»).

 

 

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