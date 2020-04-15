Абрамович, Роналду, Моуринью, Блаттер – в топ-30 самых ненавидимых людей футбола по версии FourFourTwo

Сайт FourFourTwo составил рейтинг самых ненавидимых личностей в мировом футболе.
Первую строчку в списке занял бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер, вторую – главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, а третью – бывший вратарь сборной Германии Харальд Шумахер.
Отметим, что на 25-й строчке рейтинга расположился владелец «Челси» Роман Абрамович.
Топ-30 самых ненавидимых людей в футболе:
4. Мишель Платини (экс-президент УЕФА)
5. Ричард Киз (английский комментатор)
6. Криштиану Роналду («Ювентус»)
7. Лучано Моджи (экс-гендиректор «Ювентуса»)
8. Эль-Хаджи Диуф (экс-игрок «Ливерпуля»)
9. Пит Винкельман (экс-владелец «Уимблдона)
10. Джон Терри (экс-игрок «Челси»)
11. Бернар Тапи (экс-президент «Марселя»)
12. Карл Ойстон (экс-владелец «Блэкпула»)
13. Диего Марадона (экс-игрок «Наполи»)
14. Джоуи Бартон (главный тренер «Флитвуда»)
15. Кен Бэйтс (экс-владелец «Челси» и «Лидса»)
16. Луис Суарес («Барселона»)
17. Майк Эшли (владелец «Ньюкасла»)
18. Диего Коста («Атлетико»)
19. Эшли Коул (экс-игрок «Челси»)
20. Паоло Ди Канио (экс-игрок «Ювентуса» и «Милана»)
21. Йон Андони Гойкоэчеа (экс-игрок «Атлетика»)
22. Грэм Сунесс (экс-игрок «Ливерпуля»)
23. Ричард Скадэмор (бывший исполнительный директор АПЛ)
24. Кевин Мускат (экс-игрок «Вулверхэмптона»)
25. Роман Абрамович (владелец «Челси»)
26. Деннис Уайз (экс-игрок «Челси»)
27. Сильвио Берлускони (экс-владелец «Милана»)
28. Джо Киннэйр (бывший спортдиректор «Ньюкасла»)
29. Майк Дин (английский арбитр)
30. Алекс Фергюсон (экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед»).