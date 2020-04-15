Места в Лиге 1 могут распределить по итогам 1-го круга или по среднему числу очков за игру

Профессиональная футбольная лига Франции рассмотрит три варианта распределения мест в таблице Лиги 1, которую собираются досрочно завершить из-за коронавируса, сообщает RMC Sport.

Первый вариант: команды будут распределены по среднему количеству очков за игру. В таком случае в Лигу чемпионов попадут «ПСЖ», «Марсель» и «Ренн», в – «Лилль», «Реймс» и «Ницца». В стыковые матчи с 18-го места отправится «Ним», с 19-го и 20-го мест напрямую вылетят «Амьен» и «Тулуза».

Второй вариант: распределить команды по текущей таблице без учета 28-го тура в Лиге 1 (так как он не был завершен). В ЛЧ попадут «ПСЖ», и «Ренн», в ЛЕ – «Лилль», и «Монпелье», в стыковые матчи – «Ним», на вылет – «Амьен» и «Тулуза».

Третий вариант: распределить места в таблице по итогам первого круга (19 матчей в Лиге 1). В ЛЧ попадут , «Марсель» и «Ренн», в ЛЕ – «Лилль», «Нант» и «Реймс», в стыковые матчи – «Амьен», на вылет – «Ним» и «Тулуза».

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