«Девчонки Тутберидзе могут не выиграть Олимпиаду. Месяцы отдыха могут сыграть злую шутку». Мостенец – о карантине

Российская фигуристка Мария Мостенец поделилась мнением о том, как вынужденный перерыв в тренировках из-за карантина может повлиять на результаты Олимпийских игр в Пекине.

«Режим тренировок действительно изменился. Катки закрыты, льда сейчас в Москве не найти. Поэтому выхожу на улицу в нескольких шагах от подъезда, делаю подкачку, ОФП, видео отправляю тренеру, и мама из окна смотрит.

Прыгаю двойной аксель – когда люди рядом не идут. Это все необычно, конечно. Но надо пытаться соблюдать режим тренировок.

В Корее и Японии люди могут тренироваться, и мне кажется, это сыграет роль. Уже начинается предолимпийский сезон, и тот график, который есть сейчас – по сути отдых, не так должно быть у спортсменок, особенно уровня учениц Этери Тутберидзе.

И эти месяцы отдыха могут сыграть злую шутку на Олимпиаде. Я желаю удачи всем девчонкам из команды Тутберидзе, но мое личное мнение — они могут не выиграть Олимпиаду из-за этого. Во всяком случае, есть риск.

Сейчас появляются серьезные соперницы из Японии, Кореи, может быть, китаянки дома подтянутся – это как раз те страны, где тренироваться можно. Наши будут в медалях, но второе-третье места – потолок, за золото бороться будет трудно.

Хотелось бы поскорее снятия всех ограничений, чтобы это можно было исправить и нагнать», – сказала Мостенец.

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