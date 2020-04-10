«Локомотиву» интересен лучший бомбардир чемпионата Австрии Вейсман (Betting Insider)

Нападающий сборной Израиля и австрийского интересен «Локомотиву», сообщает Betting Insider со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

Источник отмечает, что у 24-летнего игрока общий агент с хавбеком «Локо» Гжегожем Крыховяком – это повышает шансы на достижение договоренности между клубами.

Вейсман сыграл за сборную Израиля три матча. В сезоне-2019/20 в чемпионате Австрии он забил 22 гола в 21 матче и лидирует в списке бомбардиров.

Transfermarkt оценивает футболиста в 2,4 млн евро. Его подробную статистику смотрите здесь.