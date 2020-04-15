Тихонов о словах Фролова: «Если каждый начнет говорить все, что думает о стране, выйдет не очень хорошо»

Бывший игрок «Спартака» и экс-тренер оценил высказывания вратаря самарцев о политической ситуации в стране.

«Если сейчас каждый человек начнет публично говорить все, что думает о нашей стране, то выйдет не очень хорошо. Может, у парня накипело, сидит дома уже долго.

Клуб на это отреагировал. Обычно пресс-служба дает разрешение на такие интервью. Тут, видимо, парень просто пересидел на самоизоляции», – сказал Тихонов.

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