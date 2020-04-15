Французская лига 30 апреля официально объявит о досрочном завершении сезона

Федерация футбола Франции подтвердила, что сезон в Лиге 1 и Лиге 2 будет завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

«Федерация приняла во внимание заявление премьер-министра Эдуара Филиппа. Меры, принятые правительством, не позволяет рассматривать возможность возобновления сезона.

футбола Франции предлагает профессиональной футбольной лиге Франции (LFP) как можно скорее подвести итоги сезона Лиги 1 и Лиги 2 и подготовить проект возобновления деятельности в сезоне-2020/21», – говорится в заявлении федерации.

Также было объявлено о завершении женского чемпионата .

LFP также выступила с заявлением, сообщив, что официально объявит о досрочном завершении сезона 30 апреля.

«Профессиональная футбольная лига Франции приняла во внимание заявление премьер-министра. LFP будет строго следовать распоряжениям правительства и медицинских властей, как и поступала с начала кризиса.

Исполком совета директоров соберется 30 апреля, чтобы изучить спортивные и экономические последствия мер, объявленных премьер-министром. После этого совет директоров должен официально принять решение о завершении сезона-2019/20 и созвать общее собрание LFP», – говорится в заявлении лиги.

Места в Лиге 1 могут распределить по итогам 1-го круга или по среднему числу очков за игру