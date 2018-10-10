Хабиб о коронавирусе: «На самом деле все очень даже серьезно»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к общественности соблюдать карантин из-за пандемии коронавируса.
«Коронавирус, говорили они... На самом деле все очень даже серьезно.
Соблюдайте чистоту и будьте внимательны во всем. Берегите себя и свои семьи, не подходите к этой ситуации несерьезно и с недооценкой.
Всевышний не возлагает на человека сверх его возможностей», – сказал Нурмагомедов.
Александр Усик о пандемии коронавируса на Украине: «Экономике будут вилы, у людей закончатся деньги и еда»