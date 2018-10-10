Хабиб о коронавирусе: «На самом деле все очень даже серьезно»

Чемпион UFC в легком весе обратился к общественности соблюдать карантин из-за пандемии коронавируса.

«Коронавирус, говорили они... На самом деле все очень даже серьезно.

Соблюдайте чистоту и будьте внимательны во всем. Берегите себя и свои семьи, не подходите к этой ситуации несерьезно и с недооценкой.

Всевышний не возлагает на человека сверх его возможностей», – сказал Нурмагомедов.

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