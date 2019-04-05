Лукашенко ассистировал Грабовскому в любительском матче. Сын президента Николай сделал дубль

Хоккейная команда президента Беларуси Александра Лукашенко стала первым финалистом XIII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.

На стадии 1/2 финала президент и его партнеры обыграли в Минске гостей из Гродненской области со счетом 12:3 (4:0, 5:2, 3:1).

Хозяева активно начали, и в течение трех стартовых минут , Дмитрий Юдин и Павел Волчек забили в ворота соперников. За 45 секунд до первого перерыва Степан Пономарев стал автором четвертого гола.

Во втором периоде команда Лукашенко забросила еще пять шайб. Ярослав Чуприс и Павел Волчек вновь забили по голу. Также результативные броски на счету Андрея Глебова, Алексея Крутикова и Михаила Грабовского, которому ассистировал Александр Лукашенко. Гродненцы ответили голами Романа Блоха и Сергея Колосова, сумевшего забить при игре в меньшинстве.

В заключительном периоде Павел Волчек оформил хет-трик, затем у хозяев дважды подряд отличился Николай Лукашенко. В самом конце матча форвард гостей Олег Малашкевич чуть сократил разрыв в счете – 12:3.

На первом этапе соревнований команда Лукашенко одержала 6 побед в 6 матчах, набрав 12 очков из 12 возможных, и заняла первое место в турнирной таблице.

Организаторами XIII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Мингорисполком.

По окончании матча Александр Лукашенко так прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях».