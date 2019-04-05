Лукашенко ассистировал Грабовскому в любительском матче. Сын президента Николай сделал дубль

Теги Ярослав Чуприс Михаил Грабовский Сборная Беларуси по хоккею ФХБ Александр Лукашенко любительский хоккей Политика Павел Волчек Политика Хоккей

Хоккейная команда президента Беларуси Александра Лукашенко стала первым финалистом XIII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.

На стадии 1/2 финала президент и его партнеры обыграли в Минске гостей из Гродненской области со счетом 12:3 (4:0, 5:2, 3:1).

Хозяева активно начали, и в течение трех стартовых минут Ярослав Чуприс, Дмитрий Юдин и Павел Волчек забили в ворота соперников. За 45 секунд до первого перерыва Степан Пономарев стал автором четвертого гола.

Во втором периоде команда Лукашенко забросила еще пять шайб. Ярослав Чуприс и Павел Волчек вновь забили по голу. Также результативные броски на счету Андрея Глебова, Алексея Крутикова и Михаила Грабовского, которому ассистировал Александр Лукашенко. Гродненцы ответили голами Романа Блоха и Сергея Колосова, сумевшего забить при игре в меньшинстве.

В заключительном периоде Павел Волчек оформил хет-трик, затем у хозяев дважды подряд отличился Николай Лукашенко. В самом конце матча форвард гостей Олег Малашкевич чуть сократил разрыв в счете – 12:3.

На первом этапе соревнований команда Лукашенко одержала 6 побед в 6 матчах, набрав 12 очков из 12 возможных, и заняла первое место в турнирной таблице.

Организаторами XIII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Мингорисполком.

По окончании матча Александр Лукашенко так прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса«Лучше умереть стоя, чем жить на коленях».

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