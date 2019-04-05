«Барыс» накручивал голоса в виртуальном плей-офф КХЛ. Половину баллов с него сняли

Теги Сибирь СКА Йокерит КХЛ Барыс Кубок Гагарина Хоккей

«Барыс» накручивал голоса в ходе фанатского голосования за победителя первого матча с «Сибирью» в рамках виртуального плей-офф КХЛ.

По итогам голосования в социальных сетях «Барыс» набрал 87 040 голосов, в то время как за «Сибирь» было отдано 61 845 голосов.

Однако КХЛ установила, что для достижения такого результата «Барыс» воспользовался накрутками, в связи с чем клуб был оштрафован на половину баллов.

Таким образом, в первом матче виртуального плей-офф между командами победу одержала «Сибирь» (61 845 против 43 520 голосов).

Во втором матче дня приняли участие «Йокерит» и СКА. Победу по голосам одержал клуб из Финляндии – 62 123 против 39 271.

КХЛ запускает виртуальный плей-офф Кубка Гагарина. Победителя определят болельщики

КХЛ отказалась от награждения лучших игроков сезона. Мы провели альтернативное – разумеется, на удаленке

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья