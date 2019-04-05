«Барыс» накручивал голоса в виртуальном плей-офф КХЛ. Половину баллов с него сняли

«Барыс» накручивал голоса в ходе фанатского голосования за победителя первого матча с в рамках виртуального плей-офф КХЛ.

По итогам голосования в социальных сетях набрал 87 040 голосов, в то время как за «Сибирь» было отдано 61 845 голосов.

Однако КХЛ установила, что для достижения такого результата «Барыс» воспользовался накрутками, в связи с чем клуб был оштрафован на половину баллов.

Таким образом, в первом матче виртуального плей-офф между командами победу одержала «Сибирь» (61 845 против 43 520 голосов).

Во втором матче дня приняли участие «Йокерит» и . Победу по голосам одержал клуб из Финляндии – 62 123 против 39 271.

«Йокерит и @hcsibir набрали больше голосов болельщиков в ВК, Twitter, Одноклассниках, сторис Instagram и выиграли свои первые «матчи» виртуального плей-офф! #КубокГагаринаОнлайн



За накрутку «Барыс» оштрафован на 50% голосов. pic.twitter.com/RlV4haxwC7 — КХЛ (@khl) March 28, 2020

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