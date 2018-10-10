Александр Усик о пандемии коронавируса на Украине: «Экономике будут вилы, у людей закончатся деньги и еда»

Тяжеловес Александр Усик прогнозирует экономические проблемы на Украине по причине продления карантина из-за пандемии коронавируса.

«Экономике будут вилы. Люди не работают, закончатся деньги и еда. Происходит что-то неимоверное.

На спортсменах как отразится? На некоторых очень сильно отразится, на некоторых – нет.

Государство и так мало уделяет спортсменам внимания, а когда они привозят медали из разных крупных соревнований, они кричат, что это наши спортсмены, какие они молодцы.

Есть небезразличные люди, которые помогают спортсменам и буду помогать. У спортсменов все вопреки. Мы выигрываем и привозим медали для своей неньки не потому, что нам кто-то помогает, а потому что это наша задача – идти к вершинам с самого детства», – рассказал Усик.

Ранее правительство Украины продлило карантин на всей территории страны до 24 апреля.

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