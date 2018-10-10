Бои Усик – Чисора и Поветкин – Уайт будут отменены из-за коронавируса

Теги Александр Поветкин тяжелый вес Александр Усик Дерек Чисора Диллиан Уайт Эдди Хирн Усик - Чисора коронавирус Бой Поветкин – Уайт Бокс/MMA/UFC

Поединки между тяжеловесами Александром Усиком и Дереком Чисорой, а также Александром Поветкиным против Диллиана Уайта будут отменены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн.

«Мы не знаем, как долго будет продолжаться карантин. Но мы знаем, что самый удачный расклад для нас – бои в Великобритании стартуют в июне.

Вот почему мы должны майские турниры перенести на альтернативные даты. Никто ничего в мае делать не будет», – рассказал Хирн.

Бой Поветкин – Уайт был запланирован на 2 мая в Манчестере, а поединок Усик- Чисора анонсирован на 23 мая в Лондоне.

Энтони Джошуа: «У Усика могут возникнуть проблемы в бою с Чисорой»

Александр Усик о коронавирусе: «Выезжайте в лес и дышите свежим воздухом»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья