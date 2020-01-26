Форвард Артем Дзюба подвел итоги матча «Самой быстрой лиги» Sports.ru при поддержке МегаФона по PES 2020, в котором он обыграл под управлением хавбека Яки Бийола (5:3), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

«Я в PES играю давно, мне кажется, здесь все больше похоже на футбольное. Но не играл уже где-то год – так дурачился с сыновьями.

В начале матча я тоже атаковал, но Бийол реализовал первый же момент – Чалов забил пяткой. У меня были хорошие подходы – Дзюба там один раз зарылся. Но да, начало провалил, но понимал, что моменты еще будут.

Я видел комментарии, что после паузы играл не я, а какой-то киберспортсмен. Это прикольно, теория заговора. Я готов играть дальше с видео. Ну и мы же на карантине – невозможно, чтобы рядом со мной кто-то находился из киберспортсменов.

Приятно, что в PES есть российские команды, круто поиграть за самого себя. Пацаны раздавали на меня – получилось сделать хет-трик», – сказал Дзюба.

Виртуальный Дзюба сделал хет-трик под управлением реального Дзюбы в Самой быстрой лиге Sports.ru

Дзюба выложил видео, как играет в PES против Бийола