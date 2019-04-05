Лукашенко о пандемии: «С хоккеистами руки пожимаем, колошматим друг друга. Живу той же жизнью, что и жил»

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что его образ жизни не изменился под влиянием пандемии коронавируса.

«Я живу той же жизнью, что и жил. С хоккеистами встречаемся, руки пожимаем, обнимаемся, колошматим друг друга и так далее», – приводит слова политика белорусская Tribuna.com со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого».

Как сообщали в Минздраве Беларуси в пятницу, 27 марта, в стране было официально подтверждено 94 случая заражения коронавирусом, при этом 32 пациента на тот момент фактически излечились.

Лукашенко назвал хоккей лекарством от коронавируса. Другие – трактор, водка и баня