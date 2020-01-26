🦁🐴Самая быстрая лига Sports.ru. Дзюба против Бийола – 4:3 в пользу Артема. Видеотрансляция

Sports.ru возвращает российский футбол в турнире «Самая быстрая лига» при поддержке МегаФона.
Реальные футболисты клубов РПЛ возьмут в руки джойстики и доиграют сезон в PES там, где он прервался – с 23-го тура.
В центральном матче дня форвард «Зенита» Артем Дзюба играет с хавбеком ЦСКА Якой Бийолом. Игру комментирует журналист Sports.ru Александр Дорский.
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- Дата проведения
- 28 марта, 21.00, «PES 2020»
Все матчи турнира доступны в нашем матч-центре.
Sports.ru возвращает российский футбол! Дзюба, Бийол, Шомуродов и другие доиграют сезон в PES