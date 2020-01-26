🦁🐴Самая быстрая лига Sports.ru. Дзюба против Бийола – 4:3 в пользу Артема. Видеотрансляция

Теги ЦСКА Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Sports.ru Яка Бийол PES 2020 Самая быстрая лига Зенит (Дзюба) ЦСКА (Бийол) Футбол

Sports.ru возвращает российский футбол в турнире «Самая быстрая лига» при поддержке МегаФона.

Реальные футболисты клубов РПЛ возьмут в руки джойстики и доиграют сезон в PES там, где он прервался – с 23-го тура.

В центральном матче дня форвард «Зенита» Артем Дзюба играет с хавбеком ЦСКА Якой Бийолом. Игру комментирует журналист Sports.ru Александр Дорский.

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ЦСКА (Бийол) – Зенит (Дзюба) 3:4 (второй тайм)
Дата проведения
28 марта, 21.00, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

Все матчи турнира доступны в нашем матч-центре.

Sports.ru возвращает российский футбол! Дзюба, Бийол, Шомуродов и другие доиграют сезон в PES

Таблица Самой быстрой лиги

Самая быстрая лига Sports.ru при поддержке МегаФона

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