Семак будет получать около 1,8 млн евро в год по новому контракту с «Зенитом» («Спорт день за днем»)

намерен продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком и не рассматривает другие кандидатуры.

Переговоры между сторонами были приостановлены лишь на время карантина из-за коронавируса.

Как сообщает «Спорт день за днем», практически все условия нового контракта, в том числе финансовые, устраивают обе стороны. Осталось обсудить лишь некоторые детали, после чего контракт может быть подписан.

Зарплата Семака составит примерно 1,8 млн евро в год. Ранее он зарабатывал в «Зените» около 1,2 млн евро.

Сообщалось, что тренер запросил 2,5-3 млн евро в год, но, по информации источника, такие суммы не прозвучали во время переговоров.

При этом Семак действительно получит большую роль в вопросе формирования состава. Его мнение играет ключевую роль, а клуб отвечает за стратегические задачи, оценивая все активы, включая игроков основной команды.

Клуб и тренер смогли договориться о сроке нового контракта. «Зенит» предложил Семаку соглашение по схеме «1+1».

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