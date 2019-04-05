Лукашенко ответил журналистке на катке: «Вирусов нет здесь. Ты же не заметила, что они летают?»

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Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистки после любительского хоккейного матча, в котором его команда победила соперников со счетом 12:3.

– Что-то вообще может вас остановить от выхода на лед?

– Меня?

– Да.

– А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю! Здесь нет вирусов никаких (показывает на ледовую коробку – примечание Sports.ru). Вот ты же не заметила, что они летают?

– Нет.

– И я тоже не вижу! Это холодильник, это самое лучшее здоровье. Лучше, чем спорт, а особенно лед… Это самое настоящее антивирусное лекарство, – приводит слова политика белорусская Tribuna.com со ссылкой на ОНТ.

Еще в начале диалога Лукашенко так выразился о ситуации с пандемией коронавируса: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях».

Лукашенко назвал хоккей лекарством от коронавируса. Другие – трактор, водка и баня

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