«Реал» готов продать Бэйла, Хамеса, Васкеса и Мариано

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«Реал» планирует продать не менее четырех-пяти футболистов летом.

В составе мадридцев сейчас 25 игроков, включая Родриго Гоэса, который заявлен за «Кастилью». С нового сезона к первой команде присоединится Рейньер. Еще 11 футболистов вернутся из аренд, поэтому «Реал» намерен продать игроков перед покупкой новичков.

Клуб готов расстаться с Гаретом Бэйлом, Хамесом Родригесом, Лукасом Васкесом и Мариано Диасом. В отношении Начо, Марсело и Луки Модрича будет принято совместное с игроками решение, а в случае с Браимом Диасом «Реал» надеется, что испанец согласится уйти в аренду, от чего он отказывался на протяжении двух трансферных окон.

Из аренды в основу могут вернуться Мартин Эдегор («Реал Сосьедад») и Ашраф Хакими («Боруссия» Дортмунд). Будущее Дани Себальоса («Арсенал») и Серхио Регилона («Севилья») еще не определено, остальные же футболисты будут проданы или снова отправлены в аренду.

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