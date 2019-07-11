«Реал» готов продать Бэйла, Хамеса, Васкеса и Мариано

«Реал» планирует продать не менее четырех-пяти футболистов летом.

В составе мадридцев сейчас 25 игроков, включая , который заявлен за «Кастилью». С нового сезона к первой команде присоединится Рейньер. Еще 11 футболистов вернутся из аренд, поэтому «Реал» намерен продать игроков перед покупкой новичков.

Клуб готов расстаться с , Хамесом Родригесом, Лукасом Васкесом и Мариано Диасом. В отношении Начо, Марсело и будет принято совместное с игроками решение, а в случае с Браимом Диасом «Реал» надеется, что испанец согласится уйти в аренду, от чего он отказывался на протяжении двух трансферных окон.

Из аренды в основу могут вернуться («Реал Сосьедад») и Ашраф Хакими («Боруссия» Дортмунд). Будущее («Арсенал») и Серхио Регилона («Севилья») еще не определено, остальные же футболисты будут проданы или снова отправлены в аренду.