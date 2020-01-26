Роналду на 3,8 млн евро урежет зарплату в «Юве». Он получает 31 млн в год

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Нападающий Криштиану Роналду откажется почти от 4 миллионов евро зарплаты в «Ювентусе» из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

35-летний португалец согласился на понижение заработной платы после встречи с сенаторами клуба – Джорджо Кьеллини (инициатор идеи) и Джанлуиджи Буффоном.

Роналду, получающий 31 миллион евро в год, откажется от 3,8 млн, сообщает As со ссылкой на печатное издание Tuttosport.

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