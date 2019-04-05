Яковлев о желании «Магнитки» снизить зарплату: «В НХЛ никого бы не заставили переписывать контракт. У нас – в порядке вещей»

Защитник «Магнитки» прокомментировал ситуацию с сокращением своей зарплаты.

– Цитата гендиректора «Магнитки» Сергея Ласькова: «Мы не можем заявиться на следующий чемпионат, так как семь игроков забрали 80 процентов потолка зарплат. Хоккеистам, кто имеет большие контракты, сделаны новые предложения. Или игроки принимают их, или будем расставаться». Вы – один из этих хоккеистов?

– Да. Мне действительно сделали несколько вариантов новых предложений. Агент разговаривает с клубом. Неоднозначный случай. Я подписывал контракт в том году, и все уже знали о потолке зарплат. Да, можно сказать, что меня подписывал другой генеральный менеджер, но ситуация неприятная.

У меня было много других вариантов в прошлом сезоне, и люди давали мне деньги, учитывая потолок зарплат. Контракты были достаточно долгосрочные. Я сделал выбор в пользу «Магнитки», потому что собиралась хорошая команда.

Плюс я соскучился по дому, хотел провести время с друзьями, с мамой, с родственниками. А сейчас сложилась такая ситуация... Ну, ничего страшного.

– Конкретного решения вы еще не приняли?

– Агент старается уладить все вопросы. Пока новостей не было. Но, я думаю, мы договоримся

– Какие еще были предложения из в прошлом сезоне? Они не предлагают вам снова какие-то варианты?

– Сейчас у всех одинаковая ситуация. Все пытаются освободиться от денег. Опять же, возвращаясь к началу разговора, это наш русский менталитет. В НХЛ такой ситуации никогда бы не было. Никого бы не заставили переписывать действующий контракт. У нас это в порядке вещей.

Все до последнего думали, вдруг потолка все-таки не будет. Но пришел новый руководитель и держит стойкую позицию. Как обещали, так все и делается, – сказал Яковлев.