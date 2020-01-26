«Барселона» хочет договориться с игроками без юридической процедуры сокращения зарплат

все еще надеется прийти к согласию с футболистами в вопросе вероятного сокращения зарплат в связи с пандемией коронавируса.

В Испании для таких случаев предусмотрена процедура ERTE. Аббревиатура расшифровывается как Expediente de Regulación Temporal de Empleo – «Протокол временного регулирования занятости». Подразумевается, что в исключительных ситуациях компании могут увольнять сотрудников, отменять действие контрактов или урезать оплачиваемые рабочие часы.

«Барселона» ранее официально объявила о намерении прибегнуть к сокращению рабочего дня и зарплат. По информации, публиковавшейся в испанских медиа, футболисты были против таких шагов со стороны клуба.

Как отмечается теперь, «Барселона» по-прежнему пытается договориться с игроками. Цель клуба – достичь согласия с футболистами в вопросе сокращения зарплат, чтобы не пришлось задействовать ERTE как юридический инструмент.

Сообщается, что осуществляемые клубом шаги не находят полного понимания со стороны команды. В частности, на ситуацию в «Барселоне» оказывает косвенное влияние тот факт, что основной конкурент «блауграны» по борьбе в Ла Лиге «Реал Мадрид» не намерен сокращать зарплаты своих футболистов.