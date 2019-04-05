«Лучше умереть стоя, чем жить на коленях». Лукашенко высказался о коронавирусе, сыграв в хоккей

Теги Сборная Беларуси по хоккею Sports.ru Александр Лукашенко любительский хоккей Политика Политика коронавирус Хоккей

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал понять, что пандемия коронавируса не оказывает кардинального влияния на его график.

Политик поговорил с корреспондентом канала ОНТ по окончании хоккейного матча в рамках любительского турнира.

– Судя по всему, никакие вирусы на ваш график не влияют, мы сразу видим подтверждение. Можно сказать, что война войной, а хоккей – по расписанию?

– Нет. Надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях, – приводит ответ президента белорусская Tribuna.com.

Фраза «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях» приписывается коммунистке Долорес Ибаррури, активистке времен Гражданской войны 1936-1939 годов в Испании. Согласно другим источникам, еще до Ибаррури эти слова произносил кубинский поэт и революционер Хосе Марти-и-Перес.

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