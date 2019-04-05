«Лучше умереть стоя, чем жить на коленях». Лукашенко высказался о коронавирусе, сыграв в хоккей

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал понять, что пандемия коронавируса не оказывает кардинального влияния на его график.

Политик поговорил с корреспондентом канала ОНТ по окончании хоккейного матча в рамках любительского турнира.

– Судя по всему, никакие вирусы на ваш график не влияют, мы сразу видим подтверждение. Можно сказать, что война войной, а хоккей – по расписанию?

– Нет. Надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях, – приводит ответ президента белорусская Tribuna.com.

Фраза «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях» приписывается коммунистке Долорес Ибаррури, активистке времен Гражданской войны 1936-1939 годов в Испании. Согласно другим источникам, еще до Ибаррури эти слова произносил кубинский поэт и революционер Хосе Марти-и-Перес.

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