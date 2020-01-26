Экс-генсек РФС: «Возможно, Кокорин не купит очередные кроссовки за миллион рублей при другой зарплате, а деньги дадут врачам»

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев высказался на тему сложностей с контрактами игроков из-за пандемии коронавируса.

– Получается, что все еврокубки и другие чемпионаты будут завершены?

– Мне представляется, что УЕФА сейчас рассматривает вариант. Им не хочется повторить прежние ошибки.

Играть решающие матчи той же Лиги чемпионов – сомнительная перспектива. Не исключено, что в сентябре будут разыграны финальные игры европейских турниров.

– Как быть с контрактами футболистов? Многие соглашения истекают в конце марта.



– Это сложная ситуация. Соответствующий комитет должен подумать и посоветоваться с известными юристами. С одной стороны, футбол регулируется регламентами ФИФА и УЕФА. И наверняка какие-то рекомендации последуют от высших чиновников.

В то же время, у нас и курс рубля изменился, поэтому нужно находить компромисс, вступая в переговоры с футболистами. Здесь как раз и проявятся и моральные качества.

Возможно, Кокорин не купит очередные кроссовки за миллион рублей при другой зарплате, ну или кто еще. И сэкономленные деньги будут потрачены не на бонус за победу в чемпионате или Кубке, а в качестве бонуса тем врачам, которые героически сражаются за жизни людей, в том числе и футбольных болельщиков, например, Льва Лещенко.

Прежде всего, это процесс переговоров. Во многом руководители клубов должны понять, что футбольное мастерство – важный аспект, но если он сопровождается какими-то моральными вещами, то с этими футболистами можно расстаться. В противном случае руководители и тренеры будут заложниками агентов и их «звезд», – сказал Воробьев.

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