«Чик-зарядка» на канале «Карусель» – самая рейтинговая спортивная программа прошлой недели (Mediascope)

Утренняя передача для детей «Чик-зарядка» на канале «Карусель» стала самой рейтинговой спортивной программой прошлой недели по данным Mediascope.

Программу посмотрели 704,7 тысячи человек.

На втором месте – турнир Bellator на (696,8 тысячи зрителей), на третьем – передаче о биатлонисте «Наказание и наказание» также на «Матч ТВ» (517,7 тысячи зрителей).

В топ-5 самых рейтинговых программ вошел повтор матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20 между английским и австрийским «Зальцбургом» («Матч ТВ», 438,8 тысячи зрителей).

ФОТО