«Чик-зарядка» на канале «Карусель» – самая рейтинговая спортивная программа прошлой недели (Mediascope)

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Утренняя передача для детей «Чик-зарядка» на канале «Карусель» стала самой рейтинговой спортивной программой прошлой недели по данным Mediascope. 

Программу посмотрели 704,7 тысячи человек. 

На втором месте – турнир Bellator на «Матч ТВ» (696,8 тысячи зрителей), на третьем – передаче о биатлонисте Александре Логинове «Наказание и наказание» также на «Матч ТВ» (517,7 тысячи зрителей). 

В топ-5 самых рейтинговых программ вошел повтор матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20 между английским «Ливерпулем» и австрийским «Зальцбургом» («Матч ТВ», 438,8 тысячи зрителей). 

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