Месси обошел Роналдиньо в опросе болельщиков на звание лучшего дриблера в истории (RMC Sport)

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Французский телеканал RMC Sport провел опрос среди болельщиков о том, кто лучший дриблер в истории футбола.

В финале мини-турнира нападающий «Барселоны» Лионель Месси обошел своего бывшего партнера по каталонскому клубу Роналдиньо.

По пути к финалу Месси превзошел Денниса Бергкампа, Кака, Зинедина Зидана и Роналдо.

Роналдиньо до финала был сильнее Хакима Зиеша, Арьена Роббена, Йохана Кройффа и Неймара.

Фото: RMC Sport

💶Месси в 2019 году заработал больше Роналду (на 13 млн), а Симеоне – Клоппа и Гвардиолы

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