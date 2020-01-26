Месси обошел Роналдиньо в опросе болельщиков на звание лучшего дриблера в истории (RMC Sport)

Французский телеканал RMC Sport провел опрос среди болельщиков о том, кто лучший дриблер в истории футбола.

В финале мини-турнира нападающий «Барселоны» обошел своего бывшего партнера по каталонскому клубу .

По пути к финалу Месси превзошел Денниса Бергкампа, Кака, и Роналдо.

Роналдиньо до финала был сильнее Хакима Зиеша, Арьена Роббена, Йохана Кройффа и .

Фото: RMC Sport

💶Месси в 2019 году заработал больше Роналду (на 13 млн), а Симеоне – Клоппа и Гвардиолы