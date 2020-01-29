Завершен сезон Единой лиги ВТБ, рухнули рейтинги «Матч ТВ», Навальный раскритиковал Навку, Роналду помог больницам, Кейру обратилась к Путину и другие новости утра

1. Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон, чемпион определен не будет. В «Химках» уверены, что заслужили титул. На эту тему уже разгорелся спор.

2. Рейтинги «Матч ТВ» упали вдвое из-за коронавируса. Совпадение или нет, но арбитр Игорь Федотов объявил о возвращении к работе на телеканале.

3. Спасает «Матч» только несокрушимый чемпионат Беларуси – во 2-м туре «Торпедо-БелАЗ» обыграло «Белшину», «Энергетик-БГУ» победил в гостях «Рух».

4. Алексей Навальный обвинил в коррупции Татьяну Навку, прокомментировав скандал вокруг замруководителя «Хрустального» Эдуарда Аксенова.

5. Криштиану Роналду приобрел пять аппаратов ИВЛ для медучреждений Мадейры. Давид Де Хеа пожертвовал 300 тысяч евро на борьбу с коронавирусом в Испании.

6. Ряд клубов АПЛ выступает за немедленную остановку сезона и полную переигровку. Лига подчеркнула, что возобновит чемпионат тогда, когда будет безопасно.

7. Менеджер из Бундеслиги заявил, что угроза банкротства «Барселоны» выше, чем у других топ-клубов. В клубе считают, что потери составят 140 миллионов евро.

8. Олимпийские чемпионы Антюх и Сильнов подозреваются в использовании допинга на основании доклада Макларена

9. «Урожай» вернет историческое название «Кубань», клуб уже готовит документы.

10. Марко Ройс пожертвовал 500 тысяч евро на поддержку малого бизнеса Дортмунда, запустив инициативу.

11. Жена Ивана Новосельцева Екатерина Кейру попросила Путина внести споры по алиментам в список безотлагательных судебных дел.

12. Трансферы. Коутиньо может перейти в «Тоттенхэм», «Челси» или «МЮ», а Брэйтуэйта «Барса» отпустит не менее чем за 18 млн евро. «Боруссия» рассчитывает, что с «МЮ» за Санчо поборются «Ливерпуль» и «Челси», «Юве» не отпустит Бонуччи в «Ман Сити».

12. Павел Дацюк может войти в руководство «Автомобилиста» и обещает привезти в клуб топ-легионера.

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