👏Роналду купил пять аппаратов ИВЛ для медучреждений Мадейры

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поможет больницам Мадейры в связи с эпидемией коронавируса.

Педро Рамос, региональный секретарь по вопросам здравоохранения и гражданской обороны, объявил, что футболист купил пять аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для медучреждений региона.

На пресс-конференции Педро Рамос подтвердил, что контакты между Роналду и органами здравоохранения установлены, стороны поддерживают связь.

В Португалии зафиксировано 4 268 случаев заражения коронавирусом, 76 человек умерли.

Сейчас футболист находится на карантине в Португалии после того, как у трех его одноклубников был выявлен коронавирус.