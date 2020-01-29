Менеджер из Бундеслиги заявил, что угроза банкротства «Барселоны» выше, чем у других топ-клубов

Кризис, возникший из-за пандемии коронавируса, может оказать серьезное влияние на финансовое состояние «Барселоны».

Топ-менеджер одного из клубов-лидеров Бундеслиги заявил об этом на заседании ассоциации европейских клубов (ECA), сообщает El Pais.

«Если произойдет что-то непредвиденное, «Барселона» – первый большой клуб, которому грозит банкротство», – заявил функционер.

Данное предположение было высказано до того, как «блауграна» объявила о сокращении рабочего дня и зарплат сотрудников.

«Барселона» сократила контракты игрокам. Кажется, это новый раскол в команде (на три лагеря!)