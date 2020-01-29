Де Хеа анонимно пожертвовал 300 тысяч евро на борьбу с коронавирусом в Испании

Вратарь Давид Де Хеа оказал помощь Испании в борьбе с коронавирусом.

Футболист пожертвовал 300 тысяч евро властям Мадрида, причем сделал это анонимно. О поступке Де Хеа рассказала президент автономного сообщества Мадрида Изабель Диас.

«Спасибо, . Огромная помощь, оказанная вами, окажет ключевое влияние на борьбу с COVID-19. Бесконечно вам благодарна», – написала чиновница в твиттере.

В Испании зафиксировано 57 786 случаев заражения COVID-19. Скончались 4 365 человек.