Некоторые клубы АПЛ выступают за немедленную остановку английского чемпионата и его переигровку в будущем.

Как сообщает The Athletic, на прошлой неделе во время встречи представителей всех 20 клубов АПЛ было решено, что сезон должен быть доигран. Однако сейчас мнение некоторых клубов изменилось. Ранее оно во многом было мотивировано тем, что клубам придется выплачивать 762 млн фунтов телекомпаниям, если сезон не будет доигран.

Однако в частных беседах слышны сомнения в том, что сейчас можно играть в футбол. Некоторые клубы считают, что сезон должен быть переигран, несмотря на последствия. Также есть мнение, что играть при пустых трибунах во время пика пандемии коронавируса – неверно с этической точки зрения.

Для того чтобы принять какое-либо решение о продолжении или переигровке сезона в АПЛ, нужны голоса 14 клубов из 20.

Ранее вице-председатель правления «Вест Хэма» Каррен Брэйди выразила мнение о том, что результаты сезона в АПЛ нужно признать недействительными.

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