«Урожай» сменит название на «Кубань»

Клуб Олимп-ПФЛ переименуют в «Кубань».

Об этом сообщил генеральный директор клуба Станислав Лысенко.

– Неизменный вопрос на встречах с вами – о переименовании «Урожая» в «Кубань»…

– Еще раз смело говорю: у нас есть юридические, законные основания для этого шага. Все время велась большая и кропотливая работа по возвращению названия. Решение уже принято – будем переименовываться. Готовим все необходимые документы. Остался вопрос чисто технический.

Как известно, по регламенту должно пройти 2 года. Закончится текущий сезон, правда, неизвестно когда… Но 1 июня, в любом случае, истекут эти 2 года дисквалификации бренда, и тогда начнется официальная процедура. В жизни все бывает, конечно, но я не вижу препятствий, чтобы наш клуб назывался «Кубанью».

– Как понимаю, изменится частично логотип.

– Да. По двум причинам будет другая эмблема. Старая – находится в стадии торгов. Они пройдут ближе к концу лета, в августе или даже сентябре. Вне зависимости от этого лицензироваться нам нужно сейчас. И новый сезон, по идее, должен начинаться в июле, поэтому любой клуб к старту чемпионата должен иметь эмблему. Старую же мы будем выкупать и использовать в благих целях для болельщиков, это важный атрибут.

У каждого свое мнение, но я бы не привязывал футбольный клуб «Кубань» с 90-летней историей, где было очень много эмблем, причем, разных цветов, только к последнему логотипу. Мне кажется это не совсем правильным. Для меня важна история всей , и эта эмблема в частности. Для тех, кто чтит, мы, повторю, выкупим ее в обязательном порядке.

Будь возможность выкупить сейчас, сделали бы это. Вторая причина изменения эмблемы – я считаю, что будет новый этап, новый виток становления «Кубани». Клуб из пепла восстает – можно как угодно называть. К слову, созданием новой эмблемы занимается серьезная компания маркетологов, – сказал Лысенко.



