Кафу: «Ни один игрок мира не сравнится с Неймаром. Даже Месси, хоть я его и очень люблю»

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу сравнил уровень нападающего «ПСЖ» Неймара и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«По уровню мастерства ни один игрок мира не сравнится с Неймаром. Даже Месси, хоть я его и очень люблю.

Неймар – это игрок, способный делать разницу. Он должен брать на себя ответственность. Пока ему не хватает лидерских качеств. Неймар – это надежда Бразилии.

Нравится вам это или нет, но с Неймаром на поле восемь соперников останутся за его спиной. Это дает дополнительное пространство и указывает на то, что Неймар – игрок инопланетного уровня», – сказал Кафу.