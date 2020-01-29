В «Барселоне» считают, что клуб потеряет 140 миллионов евро из-за рецессии

В «Барселоне» считают, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, негативно отразится на финансах клуба, сообщает El Pais.

По оценкам руководства клуба, рецессия в экономике может привести к тому, что «блауграна» потеряет 140 миллионов евро.

Потенциальные проблемы «Барселоны» обусловлены организационно-правовой формой клуба. «Барса», в отличие от английских или итальянских клубов, является некоммерческой организацией и не может, например, выпускать акции.

Менеджер из Бундеслиги заявил, что угроза банкротства «Барселоны» выше, чем у других топ-клубов

«Барселона» сократила контракты игрокам. Кажется, это новый раскол в команде (на три лагеря!)