Денис Глушаков: «У нас мощное государство. Полки в магазинах пустовать не будут»

Полузащитник ответил на вопросы о ситуации с .

– Как «Ахмат» будет жить и тренироваться на следующей неделе?

– Пока ясности нет. Наверное, в ближайшие дни все узнаем. В Чеченской республике нет паники, никто пока не видит катастрофы.

Да, все понимают серьезность ситуации, но мы сохраняем спокойствие. Все ребята поддерживают форму.

Кто-то в номерах тренируется. Кто-то уезжал в горы, немного отдохнул. Сейчас, похоже, нам предстоит жизнь без футбола.

– Почему вы не приняли участия в челлендже по чеканке туалетной бумаги? Неинтересно?

– Мы же полноценно тренировались, когда другие команды сели на карантин и жонглировали туалетной бумагой. Сейчас и до нас дошли ограничения.

Так что будет время. Хотите, чтобы я тоже почеканил туалетную бумагу? Какие проблемы – пожонглирую.

Но лучше, конечно, это делать с мячом. Возьму его у администратора и начну ставить рекорды.

– В Грозном уже столкнулись с тем, что в магазинах периодически пропадает с прилавков гречка, сахар, та же туалетная бумага?

– Думаю, в других регионах это происходило только в первые дни. У нас мощное государство, поэтому полки в магазинах пустовать не будут: останется и гречка, и сахар, и бумага.

Перебоев с питанием не возникнет. Ну уж в крайнем случае будем ходить к соседям за солью или крупами. Народ в России добрый – поделится, – сказал Глушаков.