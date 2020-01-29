Коутиньо может перейти в «Тоттенхэм», «Челси» или «МЮ». «Шпоры» могут включить в сделку Ндомбеле, который интересен «Барсе»

Хавбек «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий за «Баварию» на правах аренды, хочет вернуться в АПЛ, если не сможет остаться в Каталонии.

Как сообщает Mundo Deportivo, Коутиньо не рассматривает вариант с переходом в «ПСЖ» или «Интер», если ему придется покинуть «Барселону». Его приоритет в такой ситуации – возвращение в АПЛ.

По информации источника, Коутиньо может перейти в «Тоттенхэм», «Челси» или «Манчестер Юнайтед». На данный момент основным является вариант с переходом в «Тоттенхэм». Коутиньо может стать частью сделки по хавбеку «шпор» Танги Ндомбеле, которым интересуется «Барса».

Однако каталонский клуб ждет предложений по Коутиньо от и «Юнайтед» на случай, если они смогут предложить «Барсе» игроков, которыми она интересуется.

Ранее сообщалось, что «Бавария» не будет выкупать Коутиньо.

В этом сезоне Коутиньо провел за «Баварию» 22 матча в Бундеслиге, забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач. Его полная статистика – здесь.