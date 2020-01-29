Судья Федотов объявил о возвращении на «Матч ТВ»

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов объявил о своем возвращении на .

Он будет вести программу о системе видеопомощи арбитрам (ВАР).

– Игорь, что происходит? Почему вы возвращаетесь на «Матч ТВ»?

– Позвонили, пригласили. Идея у них возникла – никак не обсуждая Премьер-лигу, не обсуждая судей. Пригласили для разъяснений по ВАР: что бы было, если бы, начиная с 2000 года на чемпионатах мира и Европы, был бы ВАР.

Будет передача, под меня ее сделали, 25-30 минут она будет идти. Будут моменты, будет студия, хороший полицейский, кто-то будет за ВАР, кто-то будет против, – рассказал Федотов.

Ранее Федотов утверждал, что его перестали приглашать на «Матч ТВ» после игры «Зенита» и ЦСКА.

«Зенит» играл с ЦСКА в 15-м туре РПЛ. В перерыве матча Федотов прокомментировал фол нападающего петербуржцев Азмуна на Облякове: «По моему мнению, игроку «Зенита» должны были показать красную карточку. Это серьезное нарушение правил. Игрок борется за мяч и наступает сзади на икроножную мышцу. Он мог причинить травму, а это должно караться красной карточкой».

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